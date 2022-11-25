Льготы на транспорте

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Столица расширяет спектр бесплатного общественного транспорта для жителей Вильнюса – отныне работники социальных служб и учреждений культуры, а также оркестранты и хористы смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. На бесплатный проезд будет выделено более 300 000 евро.

Работники учреждений, предоставляющих социальные услуги, которые принадлежат и/или частично принадлежат Вильнюсскому самоуправлению и муниципальному предприятию Vilniaus miesto būstas, смогут пользоваться бесплатным общественным транспортом во все дни недели и в праздники, а также при предоставлении услуг поддержки на дому и при выезде на встречи с получателями социальных услуг.