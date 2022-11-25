Аренда социального жилья

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Вильнюсский муниципалитет часто получает заявки от иностранцев с просьбой о предоставлении им жилья. Чаще всего обращаются люди, входящие в уязвимые группы, т.е. речь идет об инвалидах или семьях, воспитывающих детей-инвалидов, пишет madeinvilnius.lt.

Вильнюсский муниципалитет понимает, насколько сложно таким людям, а возможности оказания помощи у муниципалитета ограничены, поэтому горсовет решил предоставлять такую возможность иностранным гражданам, которые получили в Литве временную защиту. В первую очередь такое социальное жилье будет предоставлено беженцам из Украины, которые отвечают хотя бы одному из нижеуказанных критериев: установлена нетрудоспособность 0–25% или высокий уровень спецпотребностей либо в семье есть ребенок (дети)-инвалид. Кроме того, было решено освободить таких людей от арендной платы и оплаты коммунальных услуг на время действия договора об аренде.