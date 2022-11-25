Посчитаем – будем жить

В проекте государственного бюджета на 2023 год прогнозируется рост доходов на 3,4%, и вместе со средствами Евросоюза они составят 15,604 млрд евро — на 20,4 млн евро меньше, чем планировалось до сих пор.

По ее словам, депутаты Сейма запросили около 1,3 млрд евро дополнительных бюджетных расходов, но большинство из них правительство не одобрило. После корректировки общий плановый показатель дефицита государственного бюджета на 2023 год не превышает 4,9% внутреннего валового продукта (ВВП).

По словам Г. Скайсте, в настоящее время прогнозируется, что на компенсацию цен на энергоносители потребуется 98 млн евро меньше, чем ожидалось ранее, а муниципалитетам — почти на 16 млн евро больше на компенсацию цен на отопление.

Г. Скайсте указала, что из-за льготы налога на добавленную стоимость (НДС) сектора размещения потери бюджета составят 24 млн евро, а из-за льготы НДС для предприятий общественного питания — почти 60 млн евро до июля.

Планируется, что дополнительные 27,6 млн будут направлены на повышение низких пенсионных выплат.

Льгота в виде 9%-ного налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания должна быть продлена на полгода — до июля 2023 года. Это также должно распространяться на спорт и артистов. В то же время предлагается бессрочно применять льготный тариф НДС для культурных мероприятий и электронных книг.

В пересмотренном бюджете предусмотрена возможность выделения до 3 процентов ВВП на финансирование национальной обороны с учетом заимствований. Теперь на национальную оборону планируется выделить 2,52 процента. Согласно текущему прогнозу ВВП, разница между 2,52 и 3 процентами составляет 337,3 млн евро.

Кроме того, планируется увеличить пакет военной мобильности – планируется дополнительное выделение 24,8 млн евро как на полигон в Руднинкай, так и на другие инфраструктурные меры, 5 млн евро – на разведку и поддержание преемственности деятельности.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что дополнительные средства будут направлены на приобретение оружия и боеприпасов. Он указал, что часть денег будет направлена ​​на строительство складов, в том числе необходимых для приема немецкой бригады.

Показатель дефицита бюджета в 4,9% ВВП сохраняется, а госдолг увеличится до 43% ВВП.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ