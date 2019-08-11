Как сократить социальное неравенство

Фото BFL/ Каролиса Каволелиса

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«Для снижения различия в доходах и уменьшения нищеты важно без промедления начать увеличивать пенсии, а также оказывать помощь неполным семьям», — считает парламентарий, экс-премьер Альгирдас Буткявичюс.

В связи с появлением новых статистических данных о нищете и сообщением Госконтроля о результатах проведенного аудита действенности оказания социальной помощи в последние дни ведется активная дискуссия, ищут причины, почему система социальной помощи не обеспечивает минимальных потребностей бедных слоев населения.

«Я немало езжу по регионам Литвы, общаюсь с людьми, поэтому могу сказать, что основной причиной нищеты являются слишком маленькие пенсии. Об этом свидетельствуют цифры, и об этом говорят экономисты. Важно учитывать и тот факт, что нередко пенсионеры живут в одиночестве, и некому разделить с ними жизненные тяготы», — замечает А. Буткявичюс.

«Очевидно, что применяемые в настоящее время меры по уменьшению неравенства в доходах и нищеты дают недостаточные результаты, поэтому важно в срочном порядке искать новые способы решения этой проблемы, потому что в случае ее замалчивания она становится только острее. В настоящее время много внимания уделяется увеличению так называемых детских денег. Несомненно, это важно, но полагаю, что еще в более сложной ситуации находятся пенсионеры, особенно одинокие, о которых надо позаботиться прежде всего», — утверждает парламентарий.

Другой приоритет – это помощь неполным семьям. «На эту тему ведется немало дискуссий, потому что существует несколько разных способов, как эффективно распределить детские деньги, да и в разных странах Европы эти вопросы решаются по-разному. На мой взгляд, при распределении средств самое главное – учитывать размер доходов семьи, а также ее состав, потому что, по моим наблюдениям, чаще большие трудности испытывают те, кто воспитывает детей в неполной семье», — говорит Буткявичюс.

Бывший руководитель правительства отмечает, что такое сложное социальное положение создавалось в течение не одного года, что шлейф последствий идет еще с того времени, когда правительство консерваторов принимало решения о значительном уменьшении государственных выплат. Правительство социал-демократов компенсировало уменьшенные пенсии и установило их ежегодную индексацию, но этого недостаточно, чтобы бедные люди стали жить лучше.

В 2018 г. в Литве около 312 тыс. граждан жили ниже абсолютного предела нищеты.

Информация литовских СМИ