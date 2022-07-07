Как живет экономика страны?

«Чем выше значение индекса, тем сложнее экономическое положение страны: рост ВВП замедляется, растет безработица и растут цены. Ситуацию в Литве можно описать аналогичным образом: у нас, наверное, самая высокая инфляция в Европе, уровень безработицы практически не снижается, а экономический рост остается медленным. По этим показателям оценивают риск стагфляции», — говорит Елена Леонтьева, президент Литовского института свободного рынка.

В конце 2021 года ВВП Литвы вырос на 1,3 процента и превысил средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) на 0,5%. Уровень безработицы в стране остается стабильным — 7%, но выше, чем в среднем по ЕС — 6,5%. Тем не менее у нас есть положительный противовес: растущее число вакансий в Литве демонстрирует значительный потенциал для ускорения роста ВВП и одновременного сдерживания роста безработицы.

Основной причиной роста показателя экономической бедности стал рост цен, который в четвертом квартале составил 4% по сравнению со средним европейским показателем инфляции в 1,8%. «Мы видим, что в начале 2022 года квартальный рост цен в Литве составил 6,2%. Если бы темпы остались прежними, годовой рост цен достиг бы целых 24%», — сказала президент института свободного рынка. «Пока от стагфляции нас спасает особый рыночный потенциал, который защищает от роста безработицы и позволяет генерировать больше ВВП, а шансы на восстановление будут зависеть от открытости рынка труда, инвестиционных условий и повышения продуктивности экономики».

По мере снижения привлекательности региона эти условия, по мнению LLRI, становятся чрезвычайно важными.

Наименее экономически бедными странами в четвертом квартале 2021 года были Дания, Чехия, Венгрия, Польша, Швейцария и Германия. Немногим больше, чем у Литвы, показатель был у Греции, Испании, Италии, Ирландии и Латвии.

Индекс экономической бедности был разработан в 1970-х годах американским экономистом Артуром Окуном, а затем улучшен американцами Робертом Барро и Стивом Ханке. Индекс позволяет взглянуть на ситуацию в экономике страны со стороны и открывает путь к обсуждению того, как решать проблемы, от которых она страдает.