Кампания по вакцинации «Засучим рукава»

В Вильнюсе проходит информационная кампания по вакцинации от COVID-19 Pasiraitokime rankoves («Засучим рукава»), сообщила пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Кампания будет длиться до тех пор, пока не будет преодолена пандемия.
Мэрия сообщает, что будет использовано множество информационных каналов, в том числе радио, телевидение, торговые сети, транспорт, аптечные сети. Подготовлены специальная аудио-, видеоинформация, а также рекламные буклеты. На сайте https://vakcina.vilnius.lt актуальная информация о вакцинах и ходе вакцинации будет постоянно обновляться.
«В ходе информационной кампании мы дадим четкие и простые ответы на понятном для жителей языке по вопросам вакцинации. Мы надеемся, что эта информация поможет развеять мифы и повысить нашу мотивацию к вакцинации от COVID-19, которая безопасна, эффективна и бесплатна. Это поможет быстрее городу и всем нам вернуться к нормальной жизни», — отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
«Нам нужно как можно больше вакцинированных жителей Вильнюса, чтобы город скорее вернулся к обычной жизни. Особо обращаюсь к медикам, учителям, работникам сферы обслуживания, пожилым людям и настоятельно призываю вас не сомневаясь закатывать рукава и вакцинироваться», — сказал мэр.
В своем комментарии в социальной сети Facebook мэр столицы Р. Шимашюс рассказал, что в Вильнюсе проходит вакцинация пожилых людей. В самоуправлении напомнили, что пожилым в Вильнюсе, ожидающим вакцину, не нужно беспокоиться о регистрации в поликлиниках. Персонал свяжется с ними по телефону и согласует время. Вакцинация является добровольной и бесплатной.
Мэр напомнил, что все вакцины, используемые Литвой, безопасны для всех групп взрослых, а также отметил, что шансы заразиться COVID-19 снижаются уже после первой вакцинации. Р. Шимашюс также пояснил, что в случае с некоторыми вакцинами второй прививки придется подождать два-три месяца, но это, по его словам, не только не снизит эффективность вакцины, но, наоборот, повысит ее.
Мэр также сообщил, что выбрать вакцину нельзя, это сделало бы логистический процесс невозможным. Однако все вакцины безопасны, напомнил он. «Да, право отказаться от вакцинации есть у каждого. Но мы не можем обещать, что это не продлит ваше возвращение к нормальной жизни», – написал мэр.
На начало нынешней недели хотя бы одну дозу вакцины получили чуть более 4 проц. вильнюсцев.
Информация «ЛК», vilnius.lt