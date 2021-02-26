Кампания по вакцинации «Засучим рукава»

В своем комментарии в социальной сети Facebook мэр столицы Р. Шимашюс рассказал, что в Вильнюсе проходит вакцинация пожилых людей. В самоуправлении напомнили, что пожилым в Вильнюсе, ожидающим вакцину, не нужно беспокоиться о регистрации в поликлиниках. Персонал свяжется с ними по телефону и согласует время. Вакцинация является добровольной и бесплатной.

Мэр напомнил, что все вакцины, используемые Литвой, безопасны для всех групп взрослых, а также отметил, что шансы заразиться COVID-19 снижаются уже после первой вакцинации. Р. Шимашюс также пояснил, что в случае с некоторыми вакцинами второй прививки придется подождать два-три месяца, но это, по его словам, не только не снизит эффективность вакцины, но, наоборот, повысит ее.

Мэр также сообщил, что выбрать вакцину нельзя, это сделало бы логистический процесс невозможным. Однако все вакцины безопасны, напомнил он. «Да, право отказаться от вакцинации есть у каждого. Но мы не можем обещать, что это не продлит ваше возвращение к нормальной жизни», – написал мэр.

На начало нынешней недели хотя бы одну дозу вакцины получили чуть более 4 проц. вильнюсцев.

Информация «ЛК», vilnius.lt