Вильнюсская ярмарка Казюкаса — в интернете

«Я верю, что эта виртуальная платформа поможет представить творчество и мастерство, соединить традиции и сегодняшние возможности, чтобы люди могли легко и, главное, безопасно приобрести что-то оригинальное и красивое», — сказал Р. Гражис.

В интернет-магазине для участников ярмарки каждый сможет не только полюбоваться работами мастеров, не выходя из дома, но и безопасно и удобно их купить. Это будет прекрасная возможность оценить работы художников, с энтузиазмом подготовившихся к ярмарке Казюкаса.

Такое решение было принято властями на фоне эпидемиологической ситуации. В марте прошлого года мероприятие проводилось, когда случаи COVID-19 в республике были минимальны.

Как известно, истоки ярмарки Казюкаса восходят к XVII веку, и считается, что это традиционное ежегодное мероприятие не проводилось только во время Второй мировой войны. В этом году планы на самый яркий и большой весенний праздник были скорректированы из-за глобальной пандемии.

Вильнюсская ярмарка Казюкаса названа в честь католического святого Казимира, который в пятнадцатом веке был польским королем и одновременно княжил в Литве. Местные жители называют его Казюкасом. Отсюда и пошло название ярмарки. Этот святой является покровителем страны и, в частности, всех ремесленников, поэтому в день его именин, 4 марта, в 1604 году прошла первая ярмарка, в которой принимали участие представители традиционных литовских ремесел. В 1827 вильнюсские купцы получили привилегии на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса.

Благодаря своей аутентичности и богатой истории, событие привлекает к себе посетителей из разных стран Восточной Европы и Скандинавии. За четыре века ярмарка Казюкаса стала настоящим фестивалем народного творчества и культуры.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt