Вильнюсская ярмарка Казюкаса — в интернете

С давних пор Вильнюс встречал весну ярмаркой Казюкаса. В этом году ярмарка меняет свой облик, приглашая посетителей в виртуальное пространство, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.
Ремесленники и производители непродовольственных товаров, которые хотят открыть свой интернет-магазин на виртуальной ярмарке, могут зарегистрироваться по электронной почте info@craftson.lt. Виртуальная ярмарка на www.craftson.lt начнется в 14 часов 4 марта и будет работать постоянно.
«Сейчас ясно, что запланированная на март ярмарка Казюкаса в Вильнюсе не состоится. В январе мы обсуждали возможность ее переноса на апрель, но, видя, как складывается ситуация и в первую очередь думая о безопасности людей, решили в этом году не проводить ярмарку в Старом городе Вильнюса. Какое бы смягчение карантинных ограничений в апреле-мае ни было, возможность безопасно организовать праздник с участием сотен тысяч человек практически невозможно», — сказала заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.
По словам одного из инициаторов этого проекта Ренальдаса Гражиса, Craftson.lt — это место, где мастера и талантливые создатели произведений искусств смогут круглый год представлять свою продукцию, наполненную душевным теплом и позитивными эмоциями.
«Я верю, что эта виртуальная платформа поможет представить творчество и мастерство, соединить традиции и сегодняшние возможности, чтобы люди могли легко и, главное, безопасно приобрести что-то оригинальное и красивое», — сказал Р. Гражис.
В интернет-магазине для участников ярмарки каждый сможет не только полюбоваться работами мастеров, не выходя из дома, но и безопасно и удобно их купить. Это будет прекрасная возможность оценить работы художников, с энтузиазмом подготовившихся к ярмарке Казюкаса.
Такое решение было принято властями на фоне эпидемиологической ситуации. В марте прошлого года мероприятие проводилось, когда случаи COVID-19 в республике были минимальны.
Как известно, истоки ярмарки Казюкаса восходят к XVII веку, и считается, что это традиционное ежегодное мероприятие не проводилось только во время Второй мировой войны. В этом году планы на самый яркий и большой весенний праздник были скорректированы из-за глобальной пандемии.
Вильнюсская ярмарка Казюкаса названа в честь католического святого Казимира, который в пятнадцатом веке был польским королем и одновременно княжил в Литве. Местные жители называют его Казюкасом. Отсюда и пошло название ярмарки. Этот святой является покровителем страны и, в частности, всех ремесленников, поэтому в день его именин, 4 марта, в 1604 году прошла первая ярмарка, в которой принимали участие представители традиционных литовских ремесел. В 1827 вильнюсские купцы получили привилегии на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса.
Благодаря своей аутентичности и богатой истории, событие привлекает к себе посетителей из разных стран Восточной Европы и Скандинавии. За четыре века ярмарка Казюкаса стала настоящим фестивалем народного творчества и культуры.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt