В ожидании весеннего половодья

По данным гидрометеорологической службы, согласно прогнозам погоды, таяние снега уже началось по всей Литве. Вероятно, что вода начнет подниматься в первую неделю марта, а пик будет достигнут в середине марта.

Департамент противопожарной охраны и спасения, стремясь должным образом подготовиться к возможным наводнениям, обратился к директорам администраций самоуправлений, с тем чтобы пересмотреть и при необходимости уточнить меры и планы превенции экстремальных ситуаций. Кроме того, с учетом ситуации и погодных условий при необходимости будут инициированы превентивные заседания Комиссии по экстремальным ситуациям, на которых будет обсуждаться готовность к возможным наводнениям.

По потребности над самоуправлениями могут летать вертолеты для осмотра территорий и выявления возможных угроз в связи с ледяными заторами, мониторинг ситуации также будет осуществляться с помощью дронов. С повышением уровня воды жителям будут отправлять СМС с извещениями.

Главы самоуправлений, участвующие в совещании, а также другие представители поделились опытом и обсудили будущие действия. С населением постоянно поддерживается связь, обновляются контактные данные, при необходимости оповещение будет быстрым.

До начала наводнения жителям советуют позаботиться о том, чтобы были запасы еды, питьевой воды и дров, спичек на несколько суток. Также следует хорошо изолировать все электропровода, чтобы избежать короткого замыкания. Из подвалов рекомендуется вынести овощи, запасы еды, ценные вещи, а легкие вещи, которые может испортить вода, вынести на верхние этажи, чердаки.

При вероятном наводнении нужно герметизировать колодцы, чтобы в них не попала загрязненная вода. Для защиты домов от ледяных заторов нужно вбить защитные столбы, также советуют отмечать флажками или другими знаками путь от основной дороги до усадьбы.

Информация «ЛК», BNS