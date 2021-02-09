Канцлер Австрии готов привиться вакциной Спутник V

Канцлер Австрии Себастьян Курц готов сделать прививки вакцинами Sputnik V или китайским препаратом, и хочет, чтобы российская и китайская вакцины от коронавируса производились в Австрии после того, как обе вакцины будут одобрены.

«Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран», — сказал Курц в интервью Welt am Sonntag.