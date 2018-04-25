Канцлер Австрии выступил против операции по спасению мигрантов в Средиземном море

Австрия выступает против поддержки операции по спасению мигрантов в Средиземном море, потому что она способствует гибели людей и увеличению потока мигрантов в Европу.

Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, сообщает ТАСС.

По его словам, Австрия и Германия в вопросах миграционной проблемы придерживаются разных мнений. В частности, Австрия отвергает миссию «София», сказал Курц.

«Мигранты едут к нам, в Германию и Швецию. За эти годы мы стали свидетелями, что операции по спасению в Средиземном море не принесли желаемого результата. Они не прекратили гибель в Средиземном море, а привели к тому, что поездки [к нам] стали привлекательнее, контрабандисты стали зарабатывать больше, стало больше гибнуть людей, — указал Курц. — Мы нацелены на то, чтобы прекратить гибель людей в Средиземном море. Это можно организовать только путем препятствия отправке судов, разрушения бизнеса контрабандистов, отказа от их поддержки».