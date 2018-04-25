Кандидат в министры юстиции – смелая и решительная — Г. Науседа

По словам представителя президента по связям с общественностью, основные вопросы, возникшие у Гитанаса Науседы, касались опыта и авторитета.

«Основной вопрос, который возник у президента во время беседы, был о том, есть ли у нее достаточно опыта для реализации этих изменений, будет ли она пользоваться достаточным авторитетом среди юристов», – сказал А. Бубнялис.

Кандидат в главы Минюста Э. Добровольская говорит, что у нее уже есть команда

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина Добровольская после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой сказала, что представила главе государства основную часть своей потенциальной команды.

«Свою домашнюю работу я выполнила, на встречу пришла подготовленной, говорила не только о планирующихся делах, но и о формируемой команде, основная часть которой уже есть. Я представила президенту, как конкретные фамилии, так и возможное распределение», – сказала кандидат от Партии свободы после встречи с президентом.

Она также сказал, что пока не может раскрыть фамилии членов команды.

Кандидат в министры также не раскрыла, предлагали ли советники президента в ее команду других членов, и акцентировала свою ответственность по ее формированию.

«Я прекрасно понимаю, что с этими людьми мне придется работать, поэтому решение о формировании команды и конкретных людях принимаю я лично», – сказала Э. Добровольская.

Во вторник, с одобрения сейма президент утвердил кандидатуру представителя консерваторов Ингриды Шимоните на премьерском посту, президент Г. Науседа начал встречи с предложенными кандидатами в министры.

После заявления о выдвижении 32-летней Э. Добровольской, в публичном пространстве звучала критика в связи с тем, что она лишь бакалавр права, что не сдала экзамен на адвокатуру.