Кандидат в министры юстиции – смелая и решительная — Г. Науседа

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина Добровольская является смелой и решительной, а беседа президента с ней была длительной и интересной, заявил пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
«Беседа была продолжительной, и по оценкам президента, очень интересной», – заявил А. Бубнялис журналистам в четверг после встречи с кандидатом.
«Президент считает, что кандидат очень смелая, решительная, готовая и подготовленная к реализации тех изменений, которые важны для Министерства юстиции», – добавил он.
По словам представителя президента по связям с общественностью, основные вопросы, возникшие у Гитанаса Науседы, касались опыта и авторитета.
«Основной вопрос, который возник у президента во время беседы, был о том, есть ли у нее достаточно опыта для реализации этих изменений, будет ли она пользоваться достаточным авторитетом среди юристов», – сказал А. Бубнялис.
Кандидат в главы Минюста Э. Добровольская говорит, что у нее уже есть команда
Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина Добровольская после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой сказала, что представила главе государства основную часть своей потенциальной команды.
«Свою домашнюю работу я выполнила, на встречу пришла подготовленной, говорила не только о планирующихся делах, но и о формируемой команде, основная часть которой уже есть. Я представила президенту, как конкретные фамилии, так и возможное распределение», – сказала кандидат от Партии свободы после встречи с президентом.
Она также сказал, что пока не может раскрыть фамилии членов команды.
Кандидат в министры также не раскрыла, предлагали ли советники президента в ее команду других членов, и акцентировала свою ответственность по ее формированию.
«Я прекрасно понимаю, что с этими людьми мне придется работать, поэтому решение о формировании команды и конкретных людях принимаю я лично», – сказала Э. Добровольская.
Во вторник, с одобрения сейма президент утвердил кандидатуру представителя консерваторов Ингриды Шимоните на премьерском посту, президент Г. Науседа начал встречи с предложенными кандидатами в министры.
После заявления о выдвижении 32-летней Э. Добровольской, в публичном пространстве звучала критика в связи с тем, что она лишь бакалавр права, что не сдала экзамен на адвокатуру.