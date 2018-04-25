Коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе Литвы (дополнено)

Коронавирус выявоен у норок на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, информировала в четверг BNS Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
«После того, как на ферме начался внезапный падеж норок, взяли пробы. После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием», — сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте.
По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на норочьей ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего — Vilkijos ukis.
По словам главы Vilkijos ukis, коронавирус установлен более чем у 20 павших норок.
«Немного, что-то примерно у 22 норок (установлен COVID-19), боюсь наврать. (…) Их уже нет», – прокомментировал BNS Ч. Таллат-Келпша.
По его словам, у живых норок коронавирус пока не установлен.
Предприниматель говорит, что сейчас у Danmink более 30 тыс. норок.
«Всех проверяют с прошлой недели, на той же Danmink делались анализы и все были отрицательные», — сказал Ч. Таллат-Келпша.
Он говорит, что похоже, норки могли заразиться коронавирусом от больного работника.
«Мы узнали об этом только вчера», — сказал он.
Как сказал глава Vilkijos ukis, дальнейшие действия в отношении норок будут согласовываться с ГПВС.
«Есть палитра решений по разным государствам, например, США, Швеция не уничтожают даже больных, вообще не уничтожают, просто повышают меры безопасности, чтобы защитить людей, чтобы не допустить выноса вируса с фермы, позволяют этим норкам переболеть, получить иммунитет», — сказал Ч. Таллат-Келпша.
«Посмотрим, что будет. Если будет принято решение уничтожить, тогда возникнет вопрос о компенсациях», — добавил он.
По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.