Коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе Литвы (дополнено)

По словам главы Vilkijos ukis, коронавирус установлен более чем у 20 павших норок.

«Немного, что-то примерно у 22 норок (установлен COVID-19), боюсь наврать. (…) Их уже нет», – прокомментировал BNS Ч. Таллат-Келпша.

По его словам, у живых норок коронавирус пока не установлен.

Предприниматель говорит, что сейчас у Danmink более 30 тыс. норок.

«Всех проверяют с прошлой недели, на той же Danmink делались анализы и все были отрицательные», — сказал Ч. Таллат-Келпша.

Он говорит, что похоже, норки могли заразиться коронавирусом от больного работника.

«Мы узнали об этом только вчера», — сказал он.

Как сказал глава Vilkijos ukis, дальнейшие действия в отношении норок будут согласовываться с ГПВС.

«Есть палитра решений по разным государствам, например, США, Швеция не уничтожают даже больных, вообще не уничтожают, просто повышают меры безопасности, чтобы защитить людей, чтобы не допустить выноса вируса с фермы, позволяют этим норкам переболеть, получить иммунитет», — сказал Ч. Таллат-Келпша.

«Посмотрим, что будет. Если будет принято решение уничтожить, тогда возникнет вопрос о компенсациях», — добавил он.

По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.