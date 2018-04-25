  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Германия добивается соглашения с ЕС о закрытии горнолыжных курортов

Подробнее...
default image
Коронавирусом болеет более 3,2 тыс. литовских медиков

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Беларусь готова к интенсификации отношений с Россией

Подробнее...
default image
Кандидат в министры юстиции – смелая и решительная - Г. Науседа

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе Литвы (дополнено)

Подробнее...
default image
Франция и Великобритания смягчают карантинные меры

Подробнее...
default image
Подписан договор проектировки концертного зала в Вильнюсе на 7 млн евро

Подробнее...
default image
НЦОЗ не может предоставить сейму Литвы алгоритм безопасной работы – А. Вярига

Подробнее...
default image
Меркель отказалась ослабить локдаун на зимние праздники

Подробнее...
default image
А. Вярига: осталась неделя для того, чтобы понять эффект карантина

Подробнее...
default image
В ООН заявили о росте угрозы насилия в отношении женщин во время самоизоляции

Подробнее...
default image
Школы в Польше будут закрыты до католического Рождества

Подробнее...
default image
Футболисты Литвы потрясены смертью Марадоны: это – одна из крупнейших утрат

Подробнее...
default image
Сейм Литвы вернется к вопросу удаленной работы – В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
Ведущие авиакомпании выступили за замену карантина предполетным тестированием на COVID-19

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 2104 новых случаев COVID-19, скончалось 17 человека

Подробнее...
default image
ОЭСР призывает Литву реформировать госпредприятия

Подробнее...
default image
Городской транспорт Брюсселя будет бесплатным для пассажиров в возрасте до 25 лет

Подробнее...
default image
Стартует Katantinas.lt – портал, который поможет детям приспособиться к сложившейся в связи с пандемией ситуации.

Подробнее...
default image
Литва хотела бы обеспечить возмещение ущерба в случае аварии на БелАЭС

Подробнее...
default image
В ЕС назвали сроки начала вакцинации от COVID-19

Подробнее...
default image
М. Навицкене произвела на президента хорошее впечатление

Подробнее...
default image
Сделка о Brexit согласована на 95% - генсекретарь Еврокомиссии

Подробнее...
default image
Командующий армией успокаивает жителей Куршенай и Тельшяй: полигон будет в другом месте

Подробнее...
default image
А. Вярига: карантин не действует так, как хотелось бы

Подробнее...
default image
Вакцины не остановят пандемию - ВОЗ

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы продлил карантин до 17 декабря

Подробнее...
default image
В Чехии проведут всеобщее тестирование на COVID-19

Подробнее...
default image
Работа сейма Литвы не может прерываться надолго – Гитанас Науседа

Подробнее...
default image
Великобритания сократит период обязательной самоизоляции для приезжих из-за рубежа

Подробнее...
default image
Сотрудник консульства Литвы в Санкт-Петербурге сбил пешехода

Подробнее...
default image
Генсек НАТО: Европа нуждает в США для обеспечения своей безопасности

Подробнее...
default image
Президент Литвы Г. Науседа назначил И. Шимоните премьером

Подробнее...
default image
В России назвали стоимость своей COVID-вакцины

Подробнее...
default image
Транспортировка вакцин будет решаться с производителями, закупаются холодильники

Подробнее...
default image
С учений в госпиталь доставили военного, раненого осколком пули

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс призывает Латвию продолжать переговоры по торговле электроэнергией

Подробнее...
default image
Глава ООН призвал списать долги бедным странам или отсрочить их погашение

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 2289 новых случаев COVID-19, скончалось 23 человека

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы решит, продлевать ли карантин до середины декабря

Подробнее...
TOP,Агроновости,Новости

Коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе Литвы (дополнено)

Фото pixabay.com

Коронавирус выявоен у норок на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, информировала в четверг BNS Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС). 

«После того, как на ферме начался внезапный падеж норок, взяли пробы. После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием», — сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте. 

По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на норочьей ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего — Vilkijos ukis.

реклама

По словам главы Vilkijos ukis, коронавирус установлен более чем у 20 павших норок. 

«Немного, что-то примерно у 22 норок (установлен COVID-19), боюсь наврать. (…) Их уже нет», – прокомментировал BNS Ч. Таллат-Келпша. 

По его словам, у живых норок коронавирус пока не установлен. 

Предприниматель говорит, что сейчас у Danmink более 30 тыс. норок. 

«Всех проверяют с прошлой недели, на той же Danmink делались анализы и все были отрицательные», — сказал Ч. Таллат-Келпша. 

Он говорит, что похоже, норки могли заразиться коронавирусом от больного работника. 

«Мы узнали об этом только вчера», — сказал он. 

Как сказал глава Vilkijos ukis, дальнейшие действия в отношении норок будут согласовываться с ГПВС. 

«Есть палитра решений по разным государствам, например, США, Швеция не уничтожают даже больных, вообще не уничтожают, просто повышают меры безопасности, чтобы защитить людей, чтобы не допустить выноса вируса с фермы, позволяют этим норкам переболеть, получить иммунитет», — сказал Ч. Таллат-Келпша. 

«Посмотрим, что будет. Если будет принято решение уничтожить, тогда возникнет вопрос о компенсациях», — добавил он.

По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.