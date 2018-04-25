Франция и Великобритания смягчают карантинные меры

Франция объявляет о поэтапном смягчении карантинных мер. Президент Эммануэль Макрон сообщил, что благодаря общим усилиям распространение коронавирусной инфекции в республике удалось замедлить.

С 28 ноября могут открыться магазины. С 15 декабря отменяются ограничения на передвижение по стране, но с 9 вечера до 7 утра будет действовать комендантский час, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Об ослаблении карантинных мер сообщили также британские власти. С 15 декабря в стране начнет действовать новая система тестирования на коронавирус лиц, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Период обязательной самоизоляции для пассажиров из указанных регионов будет сокращен с двух недель до пяти дней в случае отрицательного результата теста.