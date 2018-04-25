Каникулы в школах не начнутся раньше, всеобщего дистанционного обучения не будет

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Зимние каникулы в школах, несмотря на ситуацию с коронавирусом, раньше не начнутся, также не предлагается вводить всеобщее дистанционное обучение, сообщило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

«Школьники уйдут на рождественские каникулы 23 декабря, закончатся каникулы 5 января», — говорится в сообщении министерства.

Завершающий срок полномочий министр образования Альгирдас Монкявичюс говорит, что решение не предлагать ввести всеобщее дистанционное обучение принято после консультаций с администрациями школ, руководством ассоциаций учреждений дошкольного, начального, основного образования и воспитания, гимназий, представителями родителей.