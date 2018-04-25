Карантин меняет правила посещения станций обслуживания техосмотра

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В Литве ежедневно проводится до шести тысяч проверок транспортных средств. Очевидно, что карантин, объявленный из-за коронавируса, меняет правила посещения станций обслуживания и процедуру прохождения техосмотра. Но даже после истечения срока действия техпаспорта — выход есть.

Работа станций ТО не прекращается, меняются правила посещения.

«Невозможно остановить работу станций техобслуживания, так как это вызовет целый ряд проблем для всего транспортного сектора страны. С другой стороны, никто, включая систему обязательного технического осмотра в Литве, не сталкивался с такой вспышкой инфекционного заболевания, поэтому мы постараемся свести риск к минимуму в соответствии с рекомендациями Центра по чрезвычайным ситуациям. Все компании ТО, принимая во внимание специфику работы конкретных станций, предпримут дополнительные меры для минимизации контактов контролеров с владельцами автомобилей или операторами. В идеале, проверять транспортные средства будут без присутствия владельцев. То есть тем, кто прибывает на станцию ​​ТО, рекомендуется просто передать ключи от машины и необходимые документы контролеру и дождаться самих результатов (если позволяют погодные условия) в комнате ожидания клиента или на выходе у ворот здания. Участие владельца транспортного средства в освидетельствовании допускается только в исключительных случаях, если сам контролер дает соответствующие указания водителю. Рекомендуется, чтобы одновременно на одной контрольной линии находилось не более двух автомобилей, дабы избежать тесного контакта и поддерживать безопасное расстояние (не менее 1 метра) с клиентами и коллегами. Также предписано обеспечить регулярную вентиляцию помещения — не менее 5 раз в день. Поверхности рабочих мест чистить специальными средствами не реже одного раза в день », — говорит Г. Шледярис, представитель «Transeksta».

То есть процесс остается прежним, за исключением того, что запланированы перерывы для дезинфекции клиентских зон. Увеличивается количество станций, принимающих по предварительной регистрации. Предпринимаются все меры для того, чтобы свести к минимуму контакты.

Хотя во время карантина станции работают со всеми мерами предосторожности, рекомендуем избегать ненужного контакта. Особенно если владельцы автомобилей принадлежат к группам риска, определенным медиками, или просто плохо себя чувствуют. В таких случаях мы настоятельно рекомендуем отложить визит, даже если срок технического осмотра истекает.

Как только риск заражения вирусом уменьшится, можно будет воспользоваться электронной услугой и получить разрешение на передвижение транспортного средства. Это позволит избежать не только ненужного напряжения, но и возможных штрафов за эксплуатацию автомобиля без действующего ТО.

Как отметил представитель «Transeksta», возможно, на некоторых станциях ТО сократят часы работы, этот вопрос пока обсуждается.

В любом случае специалисты призывают водителей не стоять в живой очереди, а заранее регистрировать свой визит на станцию ТО и приезжать в назначенное время.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ