Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Хирурга Каунасских клиник профессора Жильвинаса Саладжюнскаса обвинили в халатности во время сложной операции, проведенной пять лет назад, и дали условный срок, сообщается на официальной странице медучреждения в Facebook. В течение двух лет запретили заниматься профессиональной деятельностью.

Каунасский окружной суд приговорил медика к двум годам лишения свободы с отсрочкой на полтора года. Также его оштрафовали на 753 евро, запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет и покидать место жительства.

Сам Саладжюнскас своей вины не признал. Суд обязал больницу выплатить 120 тысяч евро. Как отметили в учреждении, это значительная сумма для университетской больницы.

В заведении выразили соболезнования по поводу произошедшего. Однако в ведомстве сочли приговор Саладжюнскасу чрезмерно строгим в контексте сложной медицинской ситуации. При этом Каунасские клиники отметили, что теряют одного из самых ценных своих сотрудников.

В постановлении суда говорится, что Саладжюнскас по неосторожности и неподобающим образом выполнил свои обязанности, что привело к смерти пациента.

«В нарушение специальных правил безопасности 12 февраля 2015 года до операции по удалению опухоли толстой кишки врач не провел повторную фиброколоноскопию, диагностику биопсии опухоли и локализации опухоли», – говорится в решении.

Отмечается, что хирург повредил селезенку пациентки во время операции и удалил ее, когда началось кровотечение. Затем, во время удаления селезенки, он повредил ткани хвоста поджелудочной, что вызвало острое воспаление поджелудочной железы, из-за которого 14 февраля женщина умерла.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ