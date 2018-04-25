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Армия

Корректировка военных учений в Литве из-за коронавируса

Фото kam.lt

США сократили масштаб учений Defender Europe в Литве из-за коронавируса. Глава литовского Минобороны Раймундас Кароблис отметил, что такие меры со стороны американского оборонного ведомства рациональны и временны. Он выразил надежду на возобновление сотрудничества с США после окончания пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства обороны Литвы.

Кароблис отметил, что все страны, включая Литву, в настоящее время стремятся снизить любые риски. В то же время солдаты помогают многим учреждениям, борющимся с распространением заболевания, в частности, дежурят в аэропортах.

Учения Defender Europe 2020 должны были стать самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Всего в ходе учений из США в Европу планировалось перебросить порядка 20 тысяч солдат. Центром их проведения выбрана Германия, однако различные элементы этих маневров запланированы на территории десяти государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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