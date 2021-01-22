Карантин: ограничения и их соблюдение

Среди нарушителей оказываются как рядовые граждане, так и законодатели.

Штраф депутату

Отдел коммуникации ГКП Укмяргского округа информировал, что на минувшей неделе в отношении депутата Агне Ширинскене был составлен протокол об административном правонарушении – в течение 14 дней она должна заплатить штраф в размере 250 евро (половина минимального штрафа). Полиция сообщает, что дело о нарушении А. Ширинскене рассматривали в Висагинском комиссариате.

Напомним, что 20 декабря 2020 г. депутат без оснований проехала на территорию другого муниципалитета, из Игналинского — в Висагинский. 4 января 2021 г. депутата вызвали в комиссариат, чтобы она объяснила свои действия. Когда депутат явилась в комиссариат, был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф. Свою историю депутат рассказала в Фейсбуке в конце прошлого года. Несмотря на действующие ограничения на въезд в другой муниципалитет, А. Ширинскене проехала пост и отправилась в магазин. Полиция пропустила ее только на заправку. По словам политика, на выходе из магазина ее ждала полиция. «У меня даже документы не попросили, видимо, и в маске узнают», – сказала она. Она писала, что выходные провела в Дукштасе, хотя прописана в Вильнюсе. На самом деле А. Ширинскене живет в Дукштасе (Игналинский район), в 136 км от столицы. В воскресенье вечером она решила поехать в Висагинас (он находится в 14 км от Дукштаса, в самом Дукштасе есть продовольственные магазины). На границе Игналинского района и Висагинаса ее остановила полиция. «Я сказала, что не смогу доехать до Вильнюса, так как в баке горючего всего на 50 км. Меня пропустили», – рассказала политик. Она не сообщила полицейским, что в Висагинасе не только зальет горючее, но и зайдет в магазин.

Пресс-секретарь департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что полицейские поступили человечно, пропустив А. Ширинскене. Но потом депутат поехала в магазин, а этого делать нельзя. «Я не знаю, как объяснить ситуацию, но это были те же полицейские, которые впустили меня в Висагинас, я их встретила в магазине. Другие покупатели их не интересовали, только я», – пояснила политик.

Арест за нарушение изоляции

Завершено досудебное расследование по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями и инфекционными заболеваниями, сообщила пресс-служба Департамента полиции Литвы.

Подозреваемый, заболевший коронавирусом, был заключен под стражу на 60 суток за нарушение процедуры самоизоляции.

По данным следствия, мужчина, проигнорировав предупреждения и требования самоизоляции, посетил магазин в Вильнюсе, на улице Соду. Тем самым он поставил под угрозу здоровье других людей.

Подозреваемый признал себя виновным. Первоначально приговор предполагал арест на 90 суток, однако впоследствии наказание было смягчено, в результате срок ареста сократили на треть — до 60 суток.

Ограбление – под предлогом сдачи теста на COVID-19

На минувшей неделе жителю Игналинского района позвонил мужчина и представился работником Утянского мобильного пункта тестирования на COVID-19. Он информировал, что у его семьи был прямой контакт с зараженным лицом, поэтому им нужно сделать тест на коронавирус. Мужчина сказал, что 13 января они с 12.00 до 12.30 зарегистрированы на тест на коронавирус и должны приехать в Утянский мобильный пункт, сообщает полиция.

13 января члены семьи позвонили по этому номеру и уточнили, почему тест нужно делать в Утяне, а не в Игналине, на что им ответили, что из-за высокого уровня заболеваемости в Игналине нет свободных мест и придется ждать несколько дней.

Ответ мужчины звучал убедительно, поэтому семья спланировала поездку в Утяну. Около 10.30 мнимый работник Утянского мобильного пункта тестирования на COVID-19 еще раз позвонил и уточнил, приедет ли семья делать тест.

По прибытии в Утянский мобильный пункт семья узнала, что они не зарегистрированы на тест. Сразу почуяв неладное, люди вернулись домой и обнаружили, что кто-то пробрался в дом и украл золотые украшения. Размер ущерба составляет 1280 евро. Ведется расследование.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ