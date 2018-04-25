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Экономика

Карантин убивает экономику Литвы

Nuotrauka www.pixabay.com

Литовское правительство приняло решение продлить карантинный период до 13 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией.

Властям Литвы стоило бы установить дату, до которой максимально может быть продлен карантин, или предоставить четкие критерии для его продления в будущем, считает экономист Luminor Жигимантас Маурицас. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Карантин спасает жизни людей, но следует также понимать, что он убивает литовскую экономику», – заявил экономист. По его словам, необходимо искать баланс и не впадать в крайности. Так, если власти решат спасать экономику ценой человеческих жизней, то это не будет иметь смысла, поскольку экономика должна служить человеку.

«Все же, чересчур заботясь о жизнях людей (например, продлевая карантин до тех пор, пока не будет ни одного случая коронавируса), мы убьем экономику, разрушим бизнес и мечты многих людей, а возможно, и убьем самих людей (например, во время экономических кризисов возрастает число самоубийств)», – написал Маурицас.

Экономист считает, что четкая дата окончания карантина уменьшит неопределенность и позволит компаниям более точно планировать будущую деятельность.

Ранее Государственная налоговая инспекция (ГНИ) составила список из 32 тысяч предприятий, которые пострадали от коронавируса. Им будет оказана поддержка. До завершения экстремальной ситуации в стране они будут освобождены от уплаты пени и с них не будут взимать налоги. Они также смогут обратиться с просьбой о заключении в упрощенной форме договора о беспроцентном налоговом кредите.

Информация «ЛК», BNS 

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