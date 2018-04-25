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Общество,Происшествия

Пожарные предупреждают: за поджигание травы грозят штрафы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С началом весенней погоды начинаются пожары из-за поджигания прошлогодней травы. Обычно они возникают, когда жители Литвы принимаются за хозяйственную деятельность и наводят порядок на своих участках.

Часто такие пожары возникают по вине несовершеннолетних, поэтому сейчас самое подходящее время родителям и преподавателям напомнить об ущербе, который  приносят такие пожары. А также напомнить, что за сжигание травы предусматривается административная ответственность, а за нарушение несовершеннолетних будут наказаны штрафом их родители.

Кроме того, пока пожарные борются на охваченных огнем полях с  прошлогодней сухой травой, с кем-то может случиться большее несчастье, когда помощь понадобится незамедлительно. Траву, горящую на небольшой площади, легко можно потушить, сбив огонь ветками деревьев или затоптав его ногами, но если вы видите, что вам самим не удастся справиться с огнем, то сразу же сообщите в пожарную службу по телефону  112.

Департамент напоминает, что поджигать траву запрещено, за это грозит административная ответственность, а также штраф в размере от 30 до 300 евро. Также предусматривается ответственность и хозяевам земельных участков, которые, заметив горящую траву на своем участке, не предпринимают меры по предотвращению огня, могут быть наказаны штрафом.

Помимо прочего возможно придется материально возмещать ущерб нанесенный природе, иногда он достигает не одну тысячу.

В этом году на открытых площадках уже произошло 587 пожаров , выгорело 377 гектаров лугов, стерни и леса.

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