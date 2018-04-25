Карантин в Литве продлён до 13 апреля, создан комитет по кризису (дополнения)

Nuotrauka www.pixabay.com

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлён до 13 апреля включительно, постановило в среду правительство.

«Карантин продлён до 24 часов 13 апреля», – подтвердил BNS канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

Премьер сказал, что Литва ещё не достигла пика распространения коронавируса, поэтому карантин необходимо продлить.

«Это минимальный срок – ещё две недели. Понадобится продлевать или нет, будет зависеть от нас всех. Если небольшая часть общества будет вести себя так, как вела себя две недели, когда не соблюдалась самоизоляция, когда лгали, посещали общественные места и началось распространение вируса внутри нашей страны (…) если мы будем вести себя так, то, естественно, карантин, который мог продолжаться месяц, будет продолжаться неизвестно сколько. Если будем вести себя безответственно, то ситуация у нас будет, как в Италии или Испании», – сказал С. Сквярнялис.

Кабмин в среду также дополнил систему управления кризисом.

«Начнет функционировать специальный комитет правительства с участием основных министров, функцией которого будет координирование всей ситуации, связанной с управлением коронавирусом – начиная с привлечения медицинских экспертов, логистики, финансирования, кибернетической безопасности и др.», – сказал глава правительства.

Этот комитет возглавит С. Сквярнялис, его заместителями назначены министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и канцлер правительства А. Стончайтис. В состав комитета войдут ещё девять министров, которые «ежедневно непосредственно связаны с управлением кризисом».

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига остается главой Операционного центра экстремальной ситуации.

Ранее кабмин постановил, что карантин вводится до 30 марта.

На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги.

Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома.

В среду кабмин также дополнил некоторые условия карантина.

В парках и других общественных местах жители должны находиться группами не более двух человек, за исключением членов одной семьи, соблюдать безопасную дистанцию, избегать физического контакта, соблюдать гигиену, а места торговли и услуг должен посещать один член семьи.

Также вписана рекомендация в общественных местах носить защитные маски или респираторы, или же другие средства, прикрывающие нос и рот.