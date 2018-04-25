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Правительство Литвы приняло решение, позволяющее регулировать цены

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правительство Литвы в среду приняло решение о том, что в условиях экстремальной ситуации оно сможет регулировать цены, сообщил премьер Саулюс Сквярнялис.

«Было принято решение и появится возможность регулировать цены в условиях экстремальной ситуации», – сказал С. Сквярнялис после заседания правительства журналистам.

«Появляется возможность так называемого регулирования и мониторинга цен с привлечением Службы защиты прав потребителей. Механизм предусмотрен», – добавил премьер-министр. Премьер говорит, что правительство привлекает этот инструмент как возможность, однако надеется, что необходимости в нём не возникнет.

«Это инструмент, использовать который мы не хотели бы, но если понадобится, то государство без сомнений им воспользуется, если говорить о всех спекуляционных ценах», – сказал С. Сквернялис.

«Этот инструмент направлен прежде всего на те секторы, которые, пользуясь экстремальной ситуацией, пытаются нечестно повышать цены на самые необходимые для безопасности общества, нужные для здоровья товары», – добавил глава правительства.

Президент Гитанас Науседа чуть раньше на этой неделе неодобрительно отозвался об идее регулирования цен – по его словам, тех продуктов, цен на которые станут регулировать, просто не останется в продаже.

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