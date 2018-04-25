Карантин в Украине продлили еще на месяц

Стоп-кадр/РБК Украина

Кабинет министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения страны, сообщает РБК-Украина.

Согласно постановлению, в зависимости от эпидемиологической ситуации регионы Украины будут делиться на «зеленые», «желтые», «оранжевые» и «красные» зоны. По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.

Глава украинского Минздрава добавил, что при обозначении уровня опасности будут учитываться такие критерии, как загруженность коек, среднее количество тестирований, коэффициент выявленных случаев и динамика заболевания.

В соответствии с нахождением в той или иной зоне в регионе будут действовать определенные правила и ограничения. Так, в областях, которые находятся в «зеленой» зоне, будет необходимо носить маску или респиратор в общественных зданиях. Разрешат проводить массовые мероприятия с участием не более одного человека на 5 кв.м. Театры и кинотеатры будут работать при условии заполненности залов не более чем на 50%. В общественном транспорте будут действовать ограничения на количество пассажиров. Также, по словам Максима Степанова, в районах, которые находятся в «зеленой» зоне, разрешат открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил.

В последние несколько недель в Украине фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки в стране подтверждено 829 новых случаев заражения. Всего же в Украине насчитывается 60 995 случаев COVID-19, скончались 1 534 человека.