Карантин в Украине продлят до 31 августа

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что карантин в стране продлят до 31 августа, сообщает РБК-Украина.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной. «Правительство сегодня официально продлит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры», — заявил премьер-министр.