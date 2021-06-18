Карантин в Украине продлят до 31 августа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что карантин в стране продлят до 31 августа, сообщает РБК-Украина.
Денис Шмыгаль отметил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной. «Правительство сегодня официально продлит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры», — заявил премьер-министр.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1045 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели за 24 часа 4802 человека, умерли 78 пациентов. За все время пандемии в стране заболели 2 226 037 человек, общее число летальных исходов из-за коронавируса составило 51 847.belta.by