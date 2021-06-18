В Литве планируют вакцинировать от COVID-19 и на пляжах

«Мы планируем способы, которые звучат экстремально, но верим, что это подействует: палатки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала дома людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться», – сообщила порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

Как минимум одну дозу вакцины в Литве получили 1,19 млн жителей, или 42,6%.