В Литве планируют вакцинировать от COVID-19 и на пляжах

Министерство здравоохранения Литвы планирует прививать от COVID-19 и на пляжах, сообщил портал новостей 15min.lt.
Это планируется сделать для повышения количества пунктов вакцинации, чтобы вакцина была как можно более доступной для тех, кто не решился окончательно вакцинироваться.
«Мы планируем способы, которые звучат экстремально, но верим, что это подействует: палатки на пляжах Паланги, Швентойи. Мы хотим, чтобы вакцина достигала дома людей до самых дверей, чтобы можно было просто протянуть руку и привиться», – сообщила порталу советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.
Как минимум одну дозу вакцины в Литве получили 1,19 млн жителей, или 42,6%.