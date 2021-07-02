Карантин закончился, но обещал вернуться

«Основная часть средств переносится из карантинного статуса в статус экстремальной ситуации: большинство положений, предусматривающих меры и погранконтроль, регулирование хозяйственной деятельности, работы сектора государственных и административных услуг», – заявил министр, представляя меры.

«Не так много изменений в конкретных мерах, поскольку по-прежнему большие риски. У нас есть штамм Дельта, замедлился процесс вакцинации – просто адаптируемся к правовому регулированию», – сказал он.

В решении об экстремальной ситуации предусмотрено, что паспорт возможностей может использоваться на крупных мероприятиях, где зрители могут занимать только сидячие места, – на фестивалях, в местах массового скопления, концертах, а также в учреждениях здравоохранения.

Останется требование регистрировать на мероприятие заранее, распространяя билеты электронным способом.

Без требования паспорта возможностей мероприятия могут проходить только при условии заполнения не более 75% сидячих мест. В мероприятиях на открытом воздухе число зрителей не будет ограничиваться.

При проведении неформального обучения детей, на занятиях в закрытых пространствах могут участвовать не более 30 детей – это будет действовать и в отношении групп в детских лагерях отдыха, исключение составляют случаи, когда все работники и дети переболели или привиты.

Большинство принципов осуществления деятельности, таких, как предоставление услуг образования, посещение пациентов, и прочих планируется регулировать решениями главы оперативного центра.

«В каждом случае будет подготовлено решение оперативного главы», – сказал А. Дулькис.

И далее будет запрещено посещение пациентов с COVID-19 в больницах, исключение составляют дети, больные в финальной стадии либо посетители, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививки.

В стране и далее сохраняется пограничный контроль, регулирование хозяйственной деятельности и оказания услуг.

В проекте постановления говорится, что работа в учреждениях организуется и клиенты в них обслуживаются с обеспечением условий, установленных главой оперативного центра.

«Команде придется поработать и адаптировать большую часть решений оперативного главы именно по экстремальной ситуации. В принципе не ожидается никаких существенных послаблений», – сказал министр.

В проекте постановления прописаны условия пересечения государственной границы: остается необходимость предоставить документы, подтверждающие иммунизацию от COVID-19 или факт проведения теста на COVID-19.

С завершением карантина маски останутся обязательными в местах, где осуществляется контактное обслуживание людей.

«Отныне маски обязательны там, где есть контакт между получающим услуги и предоставляющим их, однако правительство, рассматривая постановление, также внесло в него и положение о том, что маски все же рекомендуется использовать в закрытых помещениях там, где осуществляется и внутренняя жизнь учреждений», – сообщил министр здравоохранения А. Дулькис.

Маски остаются обязательными в общественном транспорте, в местах торговли, в учреждениях госсектора.

Он подчеркнул, что более точные требования будут установлены главой оперативного центра в ближайшее время.

«Практически все меры переносятся из карантинного статуса в статус экстремальной ситуации, за исключением упомянутого мною аспекта ношения масок», – сказал министр.

А. Дулькис подчеркнул, что положения паспорта возможностей не меняются, он и далее будет нужен для получения самих услуг: как на мероприятиях, так и в учреждениях общепита.

Министр отметил, что в будущем возможен пересмотр требований или их уточнение.

Кроме того, правительство Литвы будет решать вопрос о сроках объявления нового карантина.

«Нам нужно сообщить широкой общественности, какие обстоятельства могут стать основанием для введения правительством вновь карантинного режима», – заявила премьер Ингрида Шимоните на заседании правительства.

И. Шимоните подчеркнула, что, несмотря на общее желание, чтобы такое решение не пришлось принимать вновь, нельзя этого исключать.

«Мы отмечаем достаточно быстрый рост случаев даже в тех странах, где масштабы вакцинации значительно выше, чем в Литве, и если это вновь начнет создавать нагрузку на систему здравоохранения, то никакое правительство не может это игнорировать», – сказала она.

По ее словам, ситуация по сравнению с началом года изменилась: с одной стороны, ее поправляет вакцинация, с другой, остается угроза новых штаммов. Среди важных факторов остается заполняемость больничных мест и возможности принимать пациентов.

«Чтобы не было как прошлой осенью, когда карантинные решения были приняты слишком поздно», – пояснила она.

Планируется, что правительство вернется к этому вопросу через две недели.

А пока карантин который был введен в Литве 7 ноября 2020 года, отменен с полуночи 1 июля. В стране останется в силе экстремальная ситуация.

Информация «ЛК», BNS