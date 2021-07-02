В. Томашевский избран председателем Союза поляков Литвы

На пост руководителя Союза поляков Литвы была выдвинута также кандидатура Ярослава Наркевича, но он отказался баллотироваться.

На вопрос, не будет ли ему сложно совмещать все свои обязанности, В. Томашевский ответил, что таких проблем не видит, хотя и признает, что недостатка в работе не будет.

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