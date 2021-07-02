В. Томашевский избран председателем Союза поляков Литвы

Новым главой общественной организации Союз поляков Литвы на трехлетний срок был избран европарламентарий, глава Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевский, сменивший на этом посту возглавлявшего организацию два десятилетия Михала Мацкевича.
На съезде организации, состоявшемся в минувшие выходные, за его кандидатуру проголосовали 215 делегатов. За его конкурентку Кристину Зиминску было отдано 53 голоса, за Ренату Цитацку – 24.
На пост руководителя Союза поляков Литвы была выдвинута также кандидатура Ярослава Наркевича, но он отказался баллотироваться.
На вопрос, не будет ли ему сложно совмещать все свои обязанности, В. Томашевский ответил, что таких проблем не видит, хотя и признает, что недостатка в работе не будет.
Информация «ЛК»