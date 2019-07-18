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С 10 июля по 7 августа жители и гости столицы могут посе­тить концерты Международного вильнюсского фестиваля ка­рильона. Это уже третий по счету фестиваль музыки, исполня­емой на карильоне. Тема фестиваля этого года — «Карильон а duo» («Карильон в дуэте»). Во время каждого концерта кари­льон прозвучит в сопровождении саксофона, вокала, гитары или гармони.

Все концерты фестиваля будут исполнены на самом большом в Центральной Европе карильо­не. Этот уникальный музыкаль­ный инструмент, состоящий из 61 колокола, установлен в виль­нюсском костеле святых апосто­лов Филиппа и Иакова (ул. Васарио 16-осес, 11). На протяжении фестиваля бесплатные концер­ты будут начинаться каждую сре­ду в 19.00. Открылся фестиваль концертом Viva la Vida! с участием двух нидерландских музыкантов Г. Петерса (кари­льон) и С. Броувер (саксофон).

Карильон — это механиче­ский музыкальный инструмент, распространенный в Европе и обычно устанавливаемый на ко­локольнях или муниципальных зданиях. Инструмент содержит не менее 23 бронзовых колоко­лов, которые ударяются пооче­редно или аккордами. На тра­диционном карильоне играют с помощью клавиатуры, пред­ставляющей собой набор ры­чагов, по которым ударяют ку­лаками, а также педальной кла­виатуры. Рычаги с помощью проволочных тяг связаны с язы­ками колоколов, позволяя



исполнителю менять громкость ноты в зависимости от силы, приложенной к клавише.

Инструмент является од­ним из самых тяжелых, уступая только духовым органам. Са­мый тяжелый карильон в ми­ре находится в Нью-Йорке в Риверсайдской церкви, его коло­кольный набор весит 91 тонну. Колокольное «вооружение» ин­струмента — 74 колокола.

Искусство игры на карильо­не в старину считалось очень престижным и ответственным и традиционно передавалось от отца к сыну. Выборы городско­го звонаря-карильониста вы­ливались в настоящий празд­ник. В наше время существу­ет несколько школ, обучающих игре на карильоне. На нем мож­но исполнять разные мелодии: оригинальную музыку барокко, романтическую музыку XIX ве­ка и современные ритмы, музы­ку XX века и даже фольклорные мотивы.

Подробная информация о фестивале и расписание кон­цертов в интернете по адресу www.vilniauskarilionas.lt.

