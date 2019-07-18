С 10 июля по 7 августа жители и гости столицы могут посетить концерты Международного вильнюсского фестиваля карильона. Это уже третий по счету фестиваль музыки, исполняемой на карильоне. Тема фестиваля этого года — «Карильон а duo» («Карильон в дуэте»). Во время каждого концерта карильон прозвучит в сопровождении саксофона, вокала, гитары или гармони.
Все концерты фестиваля будут исполнены на самом большом в Центральной Европе карильоне. Этот уникальный музыкальный инструмент, состоящий из 61 колокола, установлен в вильнюсском костеле святых апостолов Филиппа и Иакова (ул. Васарио 16-осес, 11). На протяжении фестиваля бесплатные концерты будут начинаться каждую среду в 19.00. Открылся фестиваль концертом Viva la Vida! с участием двух нидерландских музыкантов Г. Петерса (карильон) и С. Броувер (саксофон).
Карильон — это механический музыкальный
инструмент, распространенный в Европе и обычно устанавливаемый на колокольнях
или муниципальных зданиях. Инструмент содержит не менее 23 бронзовых колоколов,
которые ударяются поочередно или аккордами. На традиционном карильоне играют
с помощью клавиатуры, представляющей собой набор рычагов, по которым ударяют
кулаками, а также педальной клавиатуры. Рычаги с помощью проволочных тяг
связаны с языками колоколов, позволяя
исполнителю менять громкость ноты в зависимости от силы, приложенной к клавише.
Инструмент является одним из самых тяжелых, уступая только духовым органам. Самый тяжелый карильон в мире находится в Нью-Йорке в Риверсайдской церкви, его колокольный набор весит 91 тонну. Колокольное «вооружение» инструмента — 74 колокола.
Искусство игры на карильоне в старину считалось очень престижным и ответственным и традиционно передавалось от отца к сыну. Выборы городского звонаря-карильониста выливались в настоящий праздник. В наше время существует несколько школ, обучающих игре на карильоне. На нем можно исполнять разные мелодии: оригинальную музыку барокко, романтическую музыку XIX века и современные ритмы, музыку XX века и даже фольклорные мотивы.
Подробная информация о фестивале и расписание концертов в интернете по адресу www.vilniauskarilionas.lt.