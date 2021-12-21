Католическая церковь Франции распродает имущество, чтобы расплатиться с жертвами педофилии

Фото: pixabay.com

Для выделения средств в фонд помощи жертвам сексуального насилия католические приходы во Франции начали распродавать недвижимость, об этом сообщила газета Le Parisien.

В частности, в приходе Кретей епископ Доминик Бланше объявил о продаже своего дома около Марны, площадь которого составляет 250 кв. м, для первого взноса в €200 тыс. Другие епархии проводят инвентаризацию имущества. В частности, Париж предоставит €2 млн, которые были получены за счет сдачи в аренду недвижимости собственной гражданской ассоциации.

До 1905 года, как отмечает газета, церковь не могла обладать каким-либо имуществом, которое приносит доход. Однако священнослужители нашли лазейки в законодательстве и стали организовывать гражданские ассоциации, которые действуют в их интересах и не скованы юридическими ограничениями в плане распоряжения имуществом.