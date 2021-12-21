Турция подарила Литве 90 километров концертиновой проволоки, 4,6 тыс. продуктовых пайков

Турция подарила Литве 90 километров концертиновой проволоки (спиральной режущей проволоки), используемой для создания заграждения на границе с Беларусью, а также 4600 продуктовых пайков.
Как сообщило МВД, министр Агне Билотайте обсудила ситуацию с миграцией и доставку помощи на встрече в онлайн-режиме с турецким коллегой Сулейманом Сойлу.
«Мы благодарим Турцию за всестороннюю помощь во время миграционного кризиса. Потребность в помощи остается актуальной — нам нужно оборудовать 508 километров физического барьера, так что каждый подаренный метр концертиновой проволоки очень важен», — сказала министр для пресс-релиза.
По словам Билотайте, действия правительства Турции по ограничению полетов граждан определенных стран с Turkish Airlines вместе с решением правительства Ирака остановить полеты в Минск помогли уменьшить потоки нелегальных мигрантов на литовско-белорусской границе.
Как сообщает МВД Литвы, на встрече Сойлу подчеркнул, что проблемы Литвы хорошо понятны Турции. Турция является страной, которая приютила самое большое число мигрантов — в ней около 4 млн мигрантов.
До конца следующего года на границе с Беларусью планируется уложить 508 км проволочного ограждения.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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