Kaunas 2022 programoje – per tūkstantį renginių

Žada atvykti M. Abramovič

Pirmasis Kauno mito trilogijos renginys „Sukilimas“ vyks sausio 20–22-ąją, kai mitinis žvėris bus budinamas, antrasis, „Santaka“, – gegužės 20–22-ąją, kai žvėrį pagaliau pavyks sutikti, o paskutinysis – „Sutartis“ – lapkričio 25–27 dienomis, žymės susitaikymą su savimi ir savo istorija.

Tarp svarbiausių renginių organizatoriai mini jaunųjų menininkų, kuriančių su bendruomenėmis, parodą „Magic Carpets Landed“, 13-ąją Kauno bienalę. Šie renginiai prasidės anksčiau nei 2022-ieji, tačiau parodos tebeveiks ir Europos kultūros sostinės metu.

Europos kultūros sostinės metais bus pristatyta Williamo Kentridge (Viljamo Kentridžo) paroda „Tai, ko nepamename“, Yoko Ono retrospektyvinė paroda „Laisvės pažinimo sodas“, vienos žinomiausių pasaulio menininkių Marinos Abramovič paroda „Būties atmintis“.

„Menininkė atvyks į Kauną ir galėsime susitikti su M. Abramovič, gauti jos autografą ir išgirsti jos paskaitą. Ji labai laiminga, kad atvyks į Kauną“, – sakė V. Vitkienė.

Prisimins R. Kalantą

Taip pat vyks partnerystės projektas – tarptautinė Laimės diena, MO muziejaus ir Kauno miesto muziejaus paroda „Kaunas–Vilnius: nuversti kalnus“.

„Kaip galite įsivaizduoti, tarp pirmojo miesto, sostinės, ir antrojo miesto visada egzistuoja įtampa. Tačiau ši paroda atskleis, kaip ši įtampa tarp Vilniaus ir Kauno tapo jų bendra energija“, – apie Kauno ir Vilniaus bendrą parodą sakė V. Vitkienė.

2022-aisiais taip pat numatytos Japonijos dienos Kaune „WA!“, paroda „1972: pramušti sieną“, skirta Romui Kalantai atminti.

„Atmindami šį istorinį momentą, pristatome parodų, teatro premjerų, koncertų, konferencijų apie pasipriešinimą ir pasipriešinimo kultūrą, programą“, – sakė „Kaunas 2022“ vadovė.

Vyks ir renginiai, jau pažįstami Kauno publikai: Europos kultūros sostinės forumas, draugystę stiprinanti Kiemų šventė, Dizaino, „ConTempo“ ir Istorijų festivaliai – pastarasis išsitęs į kelis mėnesius.

Programoje taip pat numatytas šiuolaikinio miesto festivalis „Audra“, pasaulinis litvakų forumas, specialiai Kaunui parašytos kompozitoriaus Philipo Millerio (Filipo Milerio) kantatos pasaulinė premjera su koncepcijos bendraautore Jenny Kagan (Dženi Kagan) ir kiti renginiai.

Organizatorių teigimu, per Europos kultūros sostinės metus įvyks daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.

„Europos kultūros sostinės projektą aš statyčiau iš karto į antrą gretą po pirmininkavimo Europos Sąjungos Vadovų Tarybai – tai iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis, bet tas iššūkis irgi atneša beribes galimybes“, – renginio metu sakė Kultūros ministras Simonas Kairys.

Kaunas Europos kultūros sostine bus drauge su Liuksemburgo miestu Ešu prie Alzeto bei Serbijos miestu Novi Sadu.