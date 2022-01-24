Каунас, восставший против временности, вступил в год Европейской столицы культуры

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Символическим сносом образов недостроенных городских зданий на мероприятии открытия «Восстание» Каунас в субботу вступил в год Культурной столицы Европы, чтобы открыть Литве и миру свой культурный потенциал.

Тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть мероприятие у арены «Жальгирис» на острове реки Неман: было распространено 40 тыс. бесплатных билетов на мероприятие.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле подчеркнула, что недавняя пандемия показала, насколько сильно люди связаны с культурой, насколько она важна для каждого из нас лично и для общества.

Программа началась с шоу «Восстание», в котором символически был уничтожен муляж «призрака» знаменитой городской застройки.

Это возвестило о превращении Каунаса из временной столицы в современную.

По задумке, «Восстание» должно было пробудить мифического каунасского зверя, которого каунасцев и гостей города призывают искать круглый год этих мероприятий.

Каунас является вторым по величине и значению городом Литвы, в 1919—1940 годах он был временной столицей Литовской Республики.

Жители Каунаса, наблюдавшие за открытием, сказали, что остались довольны фестивалем, хотя было холодно, и не всегда можно было увидеть, что происходит на сцене.

«Начало очень интересное, будем надеяться, что Каунас покажет все, на что способен, потому что его действительно недооценили до сих пор, особенно в плане культуры, и как город — он вроде временный, сейчас он действительно стал настоящей столицей, я считаю», – делился c BNS впечатлениями после торжественного открытия 75-летний Арунас Лукошявичюс.

Авторы программы не скрывают, что пандемия, существенно скорректировавшая планы мероприятий, поставила мероприятия под угрозу, но в то же время стала интересным творческим вызовом, который привел к поиску ранее не использованных форм.

Авторы надеются, что «Восстание», ставшее мероприятием открытия, даст толчок и пробудит город и его жителей, раскроет литовскому и международному сообществу потенциал города.

Куратор каунасского мифа Ритис Земкаускас убежден, что продолжить работу, оттолкнувшись от мероприятий программы Культурной столицы Европы не составит труда, потому что в городе много «настоящего содержания».

«Мы можем действовать как французы: знать корни, но двигаться вперед радикально, смело. Или как британцы», — сказал Земкаускас.

Каунас, который в этом году станет культурной столицей Европы, предложит более тысячи мероприятий. В течение года в Культурной столице Европы пройдет более 40 фестивалей, более 60 выставок, более 250 исполнительских мероприятий, 50 из которых будут премьерными, более 250 концертов. В программе примут участие более 4 тысяч исполнителей.

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

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