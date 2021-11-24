Каунасская клиника проведет клинические исследования лекарства от коронавируса

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Каунасская клиническая больница Литовского университета наук о здоровье во вторник сообщила, что проведет научные и клинические исследования лекарства от коронавируса, названного COVend.

Как сообщает клиническая больница, исследования COVend будет проводиться с зарубежными партнерами, в него планируется включить около 30 пациентов больницы. Во время исследований будет применяться одно лекарство, его производитель не указывается, по информации клиники, из соображений конфиденциальности.

По словам руководителя проекта в Каунасской клинической больнице, врача-анестезиолога-реаниматолога Вилмы Трашкайте-Юшкявичене, в ходе этих исследований Литва одной из первых в мире сможет предложить своим пациентам лекарство для патогенетического лечения заболевания COVID-19, содействуя тем самым «важному открытию».

Инициатор и координатор проекта COVend, продолжительность которого составляет 26 месяцев – Европейское сообщество анестезиологии и интенсивной терапии. В нем будут участвовать восемь стран Европы: Франция, Германия, Италия, Венгрия, Литва, Португалия, Румыния, Словения, а новый медикамент будет назначаться в 12-и клинических центрах.

Как сообщает Каунасская клиническая больница, во Франции это лекарство уже было испытано и результаты исследований были «многообещающими».

Бюджет исследований лекарства – 10 млн евро.