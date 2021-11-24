В Египте закрывают отели из-за низкого качества обслуживания

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Как сообщает АТОР, власти Египта начали приостанавливать работу отелей на морских курортах из-за нарушения ими стандартов обслуживания.

На плохое обслуживание туристы жаловались и ранее, но после массового отравления россиян в одном из отелей Хургады Ростуризм призвали египетских коллег навести порядок.

После этого Минтуризма и санитарные службы Египта создали комиссию для проверки курортных отелей и заведений общественного питания. К настоящему моменту было проинспектировано более 500 гостиниц. Из них 18 были закрыты из-за низкого уровня обслуживания туристов, ещё 30 отелям понизили категорию.

Отмечается, что среди приостановивших деятельность — в основном недорогие отели категории 3* и 4*. Для возобновления работы им придётся устранить недочёты и пройти новую проверку. Если и в результате новой проверки инспекторы увидят недоработки, отели лишатся лицензий на гостиничную деятельность.

Кроме того, «звёзды» из-за несоответствующего категории сервиса потеряли семь отелей 5*, 12 отелей 4*, восемь отелей 3* и два отеля 2*.

Власти Египта пообещали сделать инспекции отелей регулярными и привлечь к ним экспертов из международных организаций. Кроме того, в каждом отеле появится новая должность — контролер качества, который будет следить за соблюдением санитарных норм и уровнем оказываемых услуг.