Литва и США укрепляют сотрудничество в торговой сфере

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Литва подписала меморандум о сотрудничестве с Экспортно-имортным банком США (EXIM), направленный на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами в области торговли товарами и услугами, сообщает литовское Министерство экономики и инноваций.

«Это соглашение открывает двери для диверсификации цепочек поставок и более благоприятных условий для Литвы при приобретении товаров и услуг американского происхождения или производства», – отметила в пресс-релизе заместитель министра экономики и инноваций Йовита Нелюпшене.

По данным министерства, сотрудничество с банком EXIM Bank (англ. Export-Import Bank of the United States) позволит бизнесу, экспортирующему товары и услуги американского происхождения или производства, воспользоваться предоставляемыми банком средне- и долгосрочными гарантиями или кредитами на сумму до 600 млн долларов США.

Я. Нелюпшене, подписавшая соглашение в Вашингтоне, находится в США вместе с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

По словам Г. Ландсбергиса, это соглашение предоставит дополнительные инструменты для литовских компаний, которые осуществляют экономическую деятельность с партнерами из САШ, особенно в решении вопросов нехватки оборотных средств посредством предоставления банковских гарантий, или в реализации совместных проектов посредством прямых кредитов.

«Мы расширяем экономические связи со стратегическими партнерами и ищем различные новые альтернативы для литовского бизнеса, испытывающего направленное против Литвы экономическое давление со стороны стран с нерыночной экономикой», – цитируются слова Г. Ландсбергиса в пресс-релизе МИД.

Глава МИД не называл конкретны стран, но литовские компании недавно жаловались на препятствия в торговле с Китаем, который недоволен решением Вильнюса разрешить открытие Тайваньского представительства в стране.

В ходе визита обсуждаются возможности расширения и углубления взаимовыгодных экономических связей, в частности, путем открытия рынка США для литовских товаров и реализации совместных инвестиционных проектов в лазерной, полупроводниковой сферах, в секторах биотехнологий и возобновляемых источников энергии.