Казахстан не будет продавать землю иностранцам

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев исключил продажу земли иностранным гражданам: «Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает».

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика.

«В связи с завершением моратория на отдельные нормы земельного кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии, общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность», — заявил Токаев.

Правительству поручено провести аудит всех сельхозземель и оцифровку информационной системы земельного кадастра.

«Проведенная министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн гектаров неиспользованных площадей. Это только часть проблемы. Земля – главный фактор производства. Без эффективности и прозрачности нам село не развить. Мы понимаем, что это сложная работа, здесь необходимо слаженное взаимодействие министерств сельского хозяйства и цифрового развития. Важно завершить эту работу до конца следующего года. То есть до конца следующего года нужно все привести в должное состояние. Оцифровать все, другими словами. Следует и нормативно, и на практике усилить контроль над эффективным использованием сельхозземель. Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает», — заявил Токаев.