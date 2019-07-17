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17 июля отмечается необычный, во многом забавный праздник – Всемирный день эмоджи (World Emoji Day), посвящённый сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.). Об этом АЗЕРТАДЖ сообщает со ссылкой на сайт kakoysegodnyaprazdnik.ru.

Праздник носит неофициальный характер, но популярность его растёт очень быстро благодаря самой среде, в которой зародилось и продолжает развиваться то явление, которому он посвящён. Два варианта произношения праздника связаны с системой транскрипции японского языка, принятой в разных странах.

Отмечаемый с 2014 года, праздник имеет даже собственный сайт, предлагающий присоединяться всех к празднованию дня, участвуя во флеш-мобах, используя социальные сети и любые возможности, предоставляемые интернетом.

Понятие «эмоджи» образовано от японских слов «картинка» и «знак, символ» и дословно может быть переведено как «знак в картинке» или «символ в картинке». Считается, что создателем эмоджи является Сигетака (Шигетака) Курита – сотрудник одной из коммуникационных японских компаний. Он разработал систему эмоджи для пейджеров в начале 1990-х годов, а оттуда она уже перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры. Первоначально доступная только в Японии система эмоджи получила распространение по всему миру, при чём, появилась даже Эмоджипедия – онлайн-энциклопедия или словарь, разъясняющий значение эмоджи. Появление эмоджи было связано с необходимостью максимально сжато изложить информацию, окрашенную эмоциональным состоянием передающего её человека.