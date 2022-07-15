Казахстан предложил релокацию уходящим из России компаниям

В мае казахстанский президент призывал страны ЕАЭС создать необходимые условия для размещения у себя ушедших из РФ западных организаций «с учетом санкционного контекста». Он указал на необходимость скорее завершить нынешние инвестиционные проекты и приступить к новым, а также усовершенствовать «скоростные трансконтинентальные коридоры» для обеспечения глобальной конкурентоспособности.

«Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения Евразийского экономического союза, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка», — подчеркивал политик.

Казахстан находится в американском списке претендентов на ограничительные меры за предполагаемую помощь Москве в параллельном импорте санкционных товаров. По мнению Минфина США, страна может быть

«перевалочным пунктом» России и Белоруссии.

При этом официальный Нур-Султан необнократно повторял, что не будет помогать России обходить западные санкции. Недавно в республике собрались ужесточить таможенные нормы, чтобы россияне не смогли найти лазейки для провоза подсанкционных грузов. По словам Товаева, Казахстан уже получил уведомление от западных партнеров, что республика может попасть под вторичные санкции.

В конце апреля в казахстанский город Петропавловск переехало производство мотоциклов «Урал». Продукция будет производиться на базе машиностроительного завода «Казтехмаш». Фабрика Ural Motorcycles в Свердловской области продолжит выпускать рамы и элементы корпуса мдля отоциклов. Решение о переносе производства было связано с западными санкциями и дефицитом западных комплектующих в России.