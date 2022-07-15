Подписан договор ремонта приобретенного Литвой списанного минного тральщика у Великобритании

Приобретённый Министерством обороны Литвы минно-поисковый и поисково-спасательный корабль HMS Quorn будет восстановлен и готов к службе в Военно-морских силах (ВМС) Литвы в течение 18-24 месяцев, сообщило министерство.
Восстановительные работы будут проходить в рамках договора, подписанного Агентством по продаже оборонного оборудования Министерства обороны Великобритании (UK DESA) с подрядчиком по восстановлению минно-поисковых и поисково-спасательных судов.
Компания Harland & Wolff Group из Соединенного Королевства была объявлена победителем тендера на этой неделе, а британское агентство подписало договор на сумму 55 млн фунтов-стерлингов. Выполнение договора возьмет на себя Агентство оборонных ресурсов при Министерстве обороны Литвы.
«Это особенно важный договор. После его реализации будут восстановлены минно-розыскные и поисково-спасательные возможности, что значительно укрепит Военно-морские силы при выполнении задач как мирного, так и военного времени», — говорится в сообщении заместителя министра обороны Литвы Вилюса Семяшки.
Министерство обороны приобрело списанный минный тральщик и поисково-спасательное судно HMS Quorn у Министерства обороны Великобритании по договору, подписанному в 2020 году. По этому же контракту было оговорено, что тендер на восстановление корабля будет проводить британское агентство.
Планируется, что корабль будет передан ВМС Литвы в 2024 году.
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