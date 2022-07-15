Президент Италии не принял отставку Драги

Премьер ранее заявил, что подаст в отставку, поскольку его правительство лишилось единодушной поддержки всех политических сил. Популистская партия «Пять звезд» перестала поддерживать отдельные решения правительства. Драги счел невозможным продолжать работу, поскольку на инаугурации обещал сотрудничать со всеми партиями.

После этого лидеры правых партий предложили провести в стране досрочные выборы.

«Не нужно бояться предоставить итальянским избирателям решить этот вопрос», — заявил лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини. При этом он отметил, что его партия до конца поддерживала правительство Драги.

Вину за нынешний политический кризис Сальвини возложил на «Движение пять звезд», вступившее в конфликт с премьером.

Такого же мнения придерживается лидер другой правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. «Должно быть ясно, что работа этого правительства завершена. Теперь нужны выборы. Я готова руководить страной», — заявила она.

Менее популярные сейчас в Италии левые партии, напротив, выступают за то, чтобы Драги, несмотря ни на что, продолжил руководить правительством.

«Нам нужно работать, чтобы в ближайшую среду в парламенте воссоздать правящее большинство: тогда Драги сможет продолжить работу. В противном случае страну ждет тяжелый кризис», — заявили в Демократической партии.

Лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил: «Мы работаем над тем, чтобы Драги сформировал второе правительство».

Драги, бывший председатель Банка Италии и ЕЦБ — беспартийный.

Лидер «Движения пять звезд», экс-премьер Джузеппе Конте, напрямую не заявлял о выходе из коалиции, но предупреждал, что не готов поддерживать правительство в тех случаях, когда позиция его партии не принимается во внимание. «Движение пять звезд», не считающее себя ни левым, ни правым, сейчас непопулярно в Италии. Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. В последние недели Конте нередко критиковал правительство Италии, после чего в СМИ и начали рассуждать о том, удержится ли Драги на посту премьера.

Ситуация осложняется и итальянскими политическими реалиями. Опросы показывают рост поддержки у избирателей правых партий. Поэтому наблюдатели не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.