Касчюнас: мы должны очень быстро спланировать, к чему мы стремимся в области ПВО

«Поскольку в выводах саммита НАТО есть утверждения об определенных элементах ПВО в регионе, нам нужно быстро нарисовать картину того, к чему мы стремимся, чтобы с этой картинкой пойти в НАТО и посмотреть, что делать. Система радаров есть, глаза работают хорошо, но до полной картины предстоит еще много работы», — сказал BNS Касчюнас.

«Для вашего понимания, мы знаем такое прекрасное оружие, как Patriot, для дальней защиты от баллистических ракет, цена одной системы начинается от одного миллиарда евро, конечно, дальняя (защита) — это вопрос уровня НАТО», — добавил он.

Автор: Hunini — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org

По словам политика, Литва сама может позаботиться о части систем ПВО малой и средней дальности.

Глава комитета Сейма также подчеркнул, что если руководство НАТО в июне одобрит расширение дислоцированного в Литве батальона до бригадного подразделения, то будут обеспечены и определенные мощности ПВО.

Как сказал BNS командующий Вооруженными силами Литвы Рупшис, на заседании комитета были представлены планы развития средств ПВО.

«В первую очередь нужно смотреть на решения НАТО, в них явно выделяется ПВО, противоракетная ПВО как отдельное измерение. Готовятся новые региональные оборонные планы НАТО, которые должны быть утверждены летом следующего года, и там будут четко интегрированы все измерения, как сухопутные, так и воздушные, и морские», — сказал генерал-лейтенант.

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