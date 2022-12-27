Каждый четвертый латвиец ожидает развала ЕС через 20 лет

Исследование показало, что главные приоритеты латвийских избирателей — это иммиграция, российско-украинский вопрос, ситуация в Греции, глобальные проблемы, освоение средств фондов ЕС и бюрократические преграды, выравнивание уровня жизни как в экономической, так и социальной сфере, а также рабочие места, развитие предпринимательства, компетенция Латвии и ЕС.

«Это исследование очень четко очертило беспокойство людей по поводу роста цен на энергию. 72% опрошенных считают, что Европа может снизить энергетическую зависимость от России. А 20% думают, что это может привести к росту цен. 90% респондентов хотели бы, чтобы и на пищевых и на других товарах указывалось происхождение товара. У многих людей при покупке в интернете возникают проблемы с решением конфликтных ситуаций. И многие недовольны тем, что их как потребителей считают вторым сортом и им, как они считают, предлагают товары более низкого качества», — прокомментировала LTV7 итоги опроса глава Информационного бюро Европарламента в Латвии Марта Рибеле.