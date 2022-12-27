Содра приводит данные о самых высоких зарплатах в Литве

Медиана зарплат компании GEA Baltics, поставщика оборудования для пищевой промышленности и фармацевтики, насчитывающей 39 сотрудников, в среднем была 8,7 тыс. евро, средняя зарплата — 11 тыс. евро, медиана зарплат ИТ-компании Uber Lithuania Software and Development (50 сотрудников), ранее заявившей о своем уходе из Литвы — 7,7 тыс. евро и 8,1 тыс. евро соответственно.

Медиана зарплат филиала американского ИТ-гиганта Google в Литве в ноябре составила 7,7 тыс. евро, а средняя зарплата — 8,4 тыс. евро, в компании Lifodas по производству и торговле измерительными приборами и оптическим волокном (97 сотрудников) – 7 тыс. евро и 8,2 тыс. евро соответственно.

Медиана компании по компьютерному программированию и консалтингу Railsbank Technology (62 сотрудника) составила 6,9 тыс. евро, средняя зарплата — 6,7 тыс. евро, медиана вильнюсского филиалв датского стартапа Podimo, который создает глобальную платформу подкастов и аудиокниг (36 сотрудников) — 6,6 тыс. евро и 6,4 тыс. евро соответственно, а медиана Servier Pharma, фармацевтической торговой компания французского капитала, в которой работает 45 сотрудников — 6,6 тыс. евро и 9,2 тыс. евро соответственно.

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