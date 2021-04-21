КИД сейма выразил солидарность с Чехией по поводу агрессивной политики России

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Комитет сейма Литвы по иностранным делам (КИД) в среду принял заявление о том, что солидарен с Чехией по поводу агрессивной политики России, и призвал парламенты Евросоюза (ЕС) и НАТО объявить, что руководство России поддерживает терроризм.

В заявлении констатируется, что Россия в настоящее время «ведет открытую гибридную войну против западных демократий с использованием химических, кибернетических, информационных и других гибридных средств».

«Необходим единый ответ государств-членов ЕС и НАТО на такие действия Российской Федерации (РФ), потому что молчание, игнорирование, безнаказанность только поощряют такие действия», — говорится в заявлении КИД.

Согласно документу, парламенты государств Запада должны «объявить, что руководство РФ поддерживает терроризм и террористические действия против западных демократий».

Также в заявлении содержится призыв продолжать санкции в отношении России с целью сдерживания ее от вероятных выпадов в будущем, пока эта страна не обеспечит выполнение взятых ею на себя обязательств по международному праву.

Правительство Чехии со ссылкой на отчет разведки заявило, что российское агентство военной разведки ГРУ (Главное разведывательное управление) в 2014 году устроило два взрыва, в результате одного из которых погибли два человека и был причинен серьезный материальный ущерб.

По этой причине Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых считает секретными агентами.