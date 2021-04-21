Правительство сделало послабления для гидов, парков развлечений, посещения заключенных

Nuotrauka BFL/ Gediminas Savickis

Правительство Литвы в среду сделало послабления в карантинном режиме для гидов, парков развлечений и посещения заключенных.

«Решения приняты, чтобы гиды могли водить определенные группы на открытом воздухе и относительно паркой развлечений тоже. Просто было договорено, что требования по числу людей будут приспособлены к аналогичным требованиям, которые применяются к подобным мероприятиям», — сказала премьер на пресс-конференции в среду.

На заседании правительства министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте сообщила, что предлагает разрешить участвовать в экскурсиях на открытом воздухе максимум десяти лицам, не ограничиваясь имеющими иммунитет.

Также предложено разрешить действовать паркам приключений: по словам министра, в них много места, поэтому есть возможность безопасно осуществлять такую деятельность. Министерство предложило разрешить посещать их не более десяти лицам или обеспечить площадь 50 кв. метров на одного посетителя.

Также правительство одобрило, что на длительные свидания с осужденными могут приходить лица, имеющие иммунитет благодаря прививке от COVID-19 или перенесенному коронавирусу.

До сих пор с заключенными разрешались только короткие свидания. Новое послабление вступит в силу с 3 мая.