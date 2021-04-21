И. Шимоните просит литовцев мира убедить своих родных в Литве привиться

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Литовский премьер Ингрида Шимоните попросила литовцев мира призвать проживающих в Литве близких людей прививаться от COVID-19.

«Хотя вы далеко от Литвы, большинство из вас с родиной связывает то, что у вас самое важное, – близкие и очень дорогие люди. Сегодня, в связи с продолжением пандемии, я прошу вашей помощи – призовите своих родителей, бабушек и дедушек, соседей или прочих знакомых пожилых людей позаботиться о своем здоровье и жизни. Призывайте их прививаться от COVID-19», – говорится в обращении главы правительства.

В среду удаленно она встретилась с председателем Всемирной общины литовцев (ВОЛ) Далей Хенке, председателем Комиссии ВОЛ и сейма Литвы Далей Асанавичюте, председателем Комиссии ВОЛ по связям с общественностью Вайдасом Матулявичюсом.

Целью встречи было призвать соотечественников к тому, чтобы они побуждали оставшихся в Литве близких пожилых людей привиться вакциной от COVID-19.

Премьер призывает помочь близким зарегистрироваться для прививки, понять пользу вакцинации.

«Пожилых людей сейчас в самоуправлениях вакцинируют в приоритетном порядке. Если ваши близкие сомневаются, не знают, как поступить, объясните им, помогите понять, что прививка – единственный доказанный наукой способ защититься от этого вируса и защитить окружающих», – сказала И. Шимоните.

В Литве первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 580 тыс. 875 человек, двумя – 215 тыс. 134.