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Киев инициировал процесс исключения РФ из ООН и Совбеза ООН

Фото wikimedia.org

Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и организации в целом, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и в организации — нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация по сути просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН — государства, которое на тот момент прекратило свое существование — без каких-либо уставных оснований для этого», — цитирует дипломата украинское информагентство УНИАН.

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По мнению Кулебы, передача России места СССР в Совбезе ООН стала «грубым нарушением пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в Организации».

«Война Российской Федерации против Украины — беспрецедентный акт нарушения целей и принципов Устава ООН со времен его подписания в 1945 году и лишает Россию права называться миролюбивым государством.», — говоритсяв заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Из этого документа следует, что, с точки зрения Киева, Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН. В качестве примера подобных злоупотреблений названы в том числе блокирование РФ резолюции о создании трибунала в расследовании по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний»; о признании массовых убийств в Сребренице геноцидом, о реагировании на политическую и гуманитарную ситуацию в Венесуэле; об усилении санкционного режима в отношении КНДР, а также 16 резолюций по Сирии.

Призыв Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН

Ранее, в сентябре, президент Украины Владимир Зеленский также призвал международное сообщество лишить Россию постоянного членства в Совете Безопасности ООН и исключить ее из всех международных организаций.

Выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября, президент Украины назвал пять примеров возможного нарушения Москвой международного правопорядка и права, включая ядерный шантаж.

На экстренном заседании СБ ООН по Украине 24 ноября, созванном по просьбе Киева, Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и налагать вето на решения Совбеза. Он подчеркнул, что «государство-террорист» (днем ранее Европарламент признал РФ государством — спонсором терроризма) не вправе участвовать ни в каких голосованиях, касающихся его «агрессии и террора».

Как заявила 15 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США хотели бы добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН, однако на данный момент не видят такой возможности, потому продолжат добиваться изоляции Москвы на международных площадках.

freecity.lv

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