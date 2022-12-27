Путин обвинил Запад в стремлении «растащить Россию»

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Владимир Путин вновь утверждает, что в основе конфликта вокруг Украины лежит стремление Запада «растащить историческую Россию». «Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — заявил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент РФ не согласился со словами журналиста о том, что Россия подходит к «опасной черте» в отношениях с западными странами. «Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», — полагает Путин.