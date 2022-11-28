Ким Чен Ын заявил, что создает «самую сильную ядерную силу в мире» — СМИ

Это заявление было сделано после того, как Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-17 и пообещал противостоять ядерным угрозам США с помощью ядерного оружия.

Создание ядерных сил предназначено для надежной защиты достоинства и суверенитета государства и народа, и «его конечной целью является обладание самой мощной в мире стратегической силой, абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке», — говорится в заявлении лидера КНДР.

Он назвал Hwasong-17 «самым сильным в мире стратегическим оружием» и заявил, что оно демонстрирует решимость и способность Северной Кореи создать самую сильную армию в мире.

Северокорейские ученые сделали «замечательный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистические ракеты», — сказал Ким, не уточняя деталей.

Ученым, инженерам, военным и другим лицам, участвовавшим в испытании, Ким сказал, что ожидает от них продолжения расширения и укрепления ядерного сдерживания страны чрезвычайно быстрыми темпами.

Они принесли присягу на верность правящей партии, пообещав защищать «абсолютный авторитет» партии и Кима, а также заверив, что «наши ракеты будут лететь только в направлении, указанном» им.

Напомним, 18 ноября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-17, которая может нести несколько боеголовок и имеет дальность поражения до 15 000 км. Этого достаточно, чтобы ударить по любой точке на материковой части США.

После этого США созвали срочные переговоры с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады.