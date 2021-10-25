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Кипр требует от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса

Фото pixabay.com

Власти Кипра требуют от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса, сообщает Euronews.

По данным властей, октябрь оказался одним из самых тяжелых месяцев за последнее время: на территорию страны проникли более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов.

«Мы готовы поддержать беженцев, тех, кого преследуют, кому действительно нужна помощь. Но мы не можем больше принимать огромное количество экономических мигрантов», — заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис.

Власти Кипра планируют запустить информационную кампанию, чтобы отвадить мигрантов, желающих попасть на континент: остров просто не может служить «воротами в ЕС», поскольку не входит в Шенгенскую зону, и попавшие туда мигранты оказываются фактически в ловушке.

Власти Кипра также требуют от Еврокомиссии приравнять границу с турецкой частью острова к внешней границе ЕС. Этим летом еврокомиссар по внутренним делам дала понять, что это вполне возможно. Однако дальнейшие шаги осложняются весьма непростыми отношениями между ЕС и Турцией.

belta.by

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