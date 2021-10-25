Кипр требует от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса

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Власти Кипра требуют от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса, сообщает Euronews.

По данным властей, октябрь оказался одним из самых тяжелых месяцев за последнее время: на территорию страны проникли более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов.

«Мы готовы поддержать беженцев, тех, кого преследуют, кому действительно нужна помощь. Но мы не можем больше принимать огромное количество экономических мигрантов», — заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис.

Власти Кипра планируют запустить информационную кампанию, чтобы отвадить мигрантов, желающих попасть на континент: остров просто не может служить «воротами в ЕС», поскольку не входит в Шенгенскую зону, и попавшие туда мигранты оказываются фактически в ловушке.

Власти Кипра также требуют от Еврокомиссии приравнять границу с турецкой частью острова к внешней границе ЕС. Этим летом еврокомиссар по внутренним делам дала понять, что это вполне возможно. Однако дальнейшие шаги осложняются весьма непростыми отношениями между ЕС и Турцией.